Roma-Zorya, dove vedere la partita di Conference League in diretta tv e in streaming

Roma-Zorya, dove vedere la partita di Conference League in diretta tv e in streaming. La Roma, seconda nel girone con 7 punti, cerca i tre punti in casa contro lo Zorya, terzo a meno uno dai giallorossi. La partita si gioca il 25 novembre, fischio d’inizio alle 21. Roma-Zorya dove vederla.

Roma-Zorya dove vederla in tv e in streaming

La partita di Conference League Roma-Zorya, con fischio d’inizio alle 21, sarà visibile su Sky Sport 252 e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita non verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Roma-Zorya: le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, Calafiori; Zaniolo; Shomurodov, Abraham.

ZORYA (4-3-3) : Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh.