MILANO – ”Sono state fatte troppe critiche a questo Milan. Siamo stati criticati troppo per queste due sconfitte, poi i risultati sono quelli che contano. Adesso dobbiamo continuare a migliorarci, a giocare sempre meglio e a restare in alto”.

Alessio Romagnoli, decisivo nella vittoria del Milan sul Genoa con una rete al 91′, difende i rossoneri, tornati in piena zona Champions.

”Contro il Genoa – aggiunge Romagnoli – abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato molto bene. Mi dispiace per l’autogol, sono stato sfortunato ma mi sono fatto perdonare. Abbiamo Biglia e Caldara infortunati, vorrei fare un bocca al lupo a Mattia perché è un infortunio abbastanza grave e spero torni presto. Dobbiamo essere uniti e continuare così”.

