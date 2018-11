UDINE – Ancora una volta Alessio Romagnoli. Dopo la rete decisiva al Genoa, il difensore del Milan segna il gol decisivo all’Udinese a tempo quasi scaduto.

Al 97′, il gol del Milan. Alessio Romagnoli decisivo al 97′. Opuku ha perso un pallone a centrocampo e ha avviato il contropiede del Milan. Dopo una fitta rete di passaggi, Suso serve Romagnoli che batte Musso con un bolide di sinistro. Tre punti preziosi per i rossoneri in chiave qualificazione alla prossima Champions League.

Prima di convalidare il gol, l’arbitro ha voluto consultare il VAR. Grazie alla tecnologia, l’arbitro ha notato come nel corso dell’azione nessun calciatore del Milan si trovasse in una posizione di fuorigioco. Preso atto di questo, l’arbitro ha convalidato il gol e il Milan è passato a Udine.

Forza Milan…Romagnoli Gol Udinese vs Milan 0 1 Sky Sport Hd https://t.co/CmtYr6P6uG via @YouTube — Davide Gravina (@DavideGravina1) 4 novembre 2018

ROMAGNOLI’S WINNER FOR MILAN AGAINST UDINESE HE’S DONE IT AGAIN. IL NOSTRO CAPITANOpic.twitter.com/iPAKwCHTuT — Milan Eye (@MilanEye) 4 novembre 2018

Check out this awesome video: A .Romagnoli Udinese 0 – 1 Milan.04.11.2018 https://t.co/3Yif8S8KZt — goalhdddd (@goalhdddd) 4 novembre 2018

Alzare la bandierina dopo un minuto di passaggi in area è pura malafede… spiace signor #dibello perché la var ha detto che è buono! E con il numero 13… Alessio #Romagnoli #UdineseMilan — Damiano Boccalini (@Damiano_Dak90) 4 novembre 2018

la cosa che più amo di romagnoli è la sua umiltà e il suo attaccamento alla maglia, ragazzo d’oro veramente — bedřiška (@goldielxcks) 4 novembre 2018

Siiiiii siiiii siiiii siiii dio mio siiiiiiii

Oh capitano, mio capitano!!!#romagnoli @acmilan #UdineseMilan — Ste Gallio (@Stegallio8) 4 novembre 2018

Alessio Romagnoli sei l’uomo della mia vita — sara | 24 🇳🇴 (@xliveterna) 4 novembre 2018

Da oggi non si dice più zona Cesarini ma zona Romagnoli. È più moderno. #Romagnoli #UdineseMilan — Giuseppe Tantillo (@giuseppetanti) 4 novembre 2018

L’Udinese non meritava la sconfitta ma il Milan ci ha creduto di più. #Romagnoli ormai senza solo nei minuti di recupero: leader. #UdineseMilan — Vito Lamorte (@lamortevito) 4 novembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.