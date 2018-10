VLADIKAVKAZ (RUSSIA) – Una coincidenza sorprendente. Sette anni fa, Roman Loktionov ha segnato nella prima divisione russa contro l’Alaniya Vladikavkaz.

Nello stesso stadio, contro lo stesso avversario e nello stesso minuto, ha segnato esattamente lo stesso gol sette anni dopo! Uno dei fatti più assurdi nella storia del calcio.

7 jaar geleden scoorde Roman Loktionov in de Russische eerste divisie tegen Alaniya Vladikavkaz. In hetzelfde stadion, tegen dezelfde tegenstander en in dezelfde minuut, maakte ie exact t zelfde doelpunt! Bizar! pic.twitter.com/PCKdOTVtli — Arnold Tankuş (@tankus) 31 ottobre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.