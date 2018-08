ROMA – Il derby di Roma è noto in tutto il mondo per gli sfottò tra le due tifoserie. Alcuni sono simpatici ma rientrano nel fair play tra le parti, altri sono decisamente volgari ma hanno grande presa sui social network. E’ il caso dell’ultimo sfottò di alcuni romanisti ai danni dei laziali. Scherzo che viene molto da lontano, ovvero dall’Aeroporto internazionale di Guilin Liangjiang in Cina [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

I romanisti si sono presi gioco dei laziali, ma anche dei cinesi che stavano ad aspettarli, dando loro un cognome falso. Più che un cognome è una offesa, il “Lazio m…” intonato nel corso di ogni partita allo Stadio Olimpico da parte della tifoseria giallorossa.