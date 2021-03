Romano Floriani Mussolini firma il contratto con la Lazio, contratto triennale per il pronipote del Duce

Un Mussolini per la Lazio. Romano Floriani Mussolini, terzino destro classe 2003 e pronipote di Benito, ha firmato il suo primo contratto da professionista con i biancocelesti. “Ripensando da dove ho iniziato – scrive sui social – sono felicissimo per aver firmato il mio primo contratto da professionista con la SS Lazio, e passare altri tre anni con questa maglia”.

Romano Floriani Mussolini firma il contratto con la Lazio. Le parole di Mauro Bianchessi

“Un ragazzo veramente umile, un grandissimo lavoratore che non si è mai lamentato anche se per due anni non ha giocato un minuto – disse tempo fa il responsabile delle giovanili bianconcelesti Mauro Bianchessi -. A me piaceva e piace ancora, è un tardivo, un longilineo, e i longilinei arrivano sempre dopo. Si è guadagnato i galloni prima con l’under 17 e poi con l’under 18, secondo me non è ancora pronto ma ha ancora margini di crescita e può uscire un giocatore vero”.

“Un problema il suo cognome? Non ho mai parlato con i genitori, non si sono mai interessati dell’andamento sportivo del ragazzo – assicura Bianchessi – Per me il cognome non influisce, in campo va chi merita. È un bravo ragazzo, faceva parte già del gruppo prima che arrivassi io. È molto bravo a scuola, dimostra grande intelligenza”.