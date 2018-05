ROMA – Ronaldinho si sposa con… due donne. Lo ha scritto il giornale brasiliano “O Dia”. I tre, scrive il quotidiano, vivono “in armonia” nella stessa casa di Rio de Janeiro. Il brasiliano “le tratta allo stesso modo” e “fa quasi sempre lo stesso regalo a tutte e due”. Priscilla Coelho e Beatriz Souza: questo il nome delle due fortunate.

Le compagne del Gaucho sarebbero originarie di Belo Horizonte. Ronaldinho ha cominciato ad uscire con Priscilla diversi anni fa. Nel 2016 ha poi incontrato Beatriz e da lì è cominciata la convivenza… a tre.

La cerimonia, in forma privata, si dovrebbe svolgere ad agosto a Rio de Janeiro. Secondo il giornale brasiliano però non ci sarà la sorella dell’ex giocatore perché non è d’accordo con la relazione a tre. Jorge Vercillo, suo vicino e collaboratore in campo musicale, sarà responsabile della musica durante il matrimonio.

Si aspetta ora una conferma ufficiale da parte di Ronaldinho che però dovrà fare anche i conti con le leggi brasiliane essendo illegale la poligamia.