L’ex giocatore brasiliano di Milan e Barcellona Ronaldinho, detenuto in Paraguay da più di cinque mesi con l’accusa di essere entrato nel paese con documenti falsi, è stato rilasciato oggi.

Lo ha annunciato il giudice che si occupa del caso.

Il magistrato, Gustavo Amarilla, ha rilasciato anche il fratello dell’ex calciatore brasiliano Roberto de Assis Moreira.

I due uomini erano in detenzione dal 6 marzo scorso.



Ronaldo de Assis Moreira, detto Ronaldinho:

“è libero di viaggiare in qualsiasi paese del mondo, ma dovrà far sapere se cambia il suo indirizzo in modo permanente per un periodo di un anno”.