Ronaldo ‘Il Fenomeno’ è tornato a parlare della sua esperienza al Real Madrid nel corso di una puntata di ‘Vamos’ su Movistar +. L’ex attaccante brasiliano non era l’unico ospite della trasmissione, c’era anche l’ex dirigente dei Blancos Valdano.

Le dichiarazioni dell’ex attaccante brasiliano sono riportate da ilposticipo.it.

“Ammetto che ci sia una parte di verità. Dopo che si vinceva una partita amavo organizzare delle feste. Il problema è che giocavo in squadre dove si vinceva spesso. Comunque ci sono molte più leggende metropolitane rispetto a quella che è la realtà dei fatti. A volte avrei anche potuto organizzare qualche festa in più, ma non è stato così. Sono sempre stato un professionista molto responsabile, ho sempre cercato di non danneggiare il mio fisico.

Quando mi sono lesionato il tendine rotuleo, anche dal punto di vista medico, era un qualcosa senza precedenti nella storia del calcio. Erano ignoti anche i tempi di recupero. Qualcuno ha ipotizzato fosse anche impossibile da recuperare.

La mia esperienza in Spagna tra le fila del Real Madrid? È stato un periodo spettacolare. Real Madrid e Madrid sono la migliore combinazione di città e squadra che si possa trovare nella vita” (fonte ilposticipo.it).