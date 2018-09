TORINO – Si sblocca Cristiano Ronaldo e alla 4/a giornata arriva il primo gol con la Juve in Serie A. Il portoghese ha segnato al 5′ della ripresa di Juve-Sassuolo. L’ex fuoriclasse del Real Madrid ha segnato alla quarta partita con la maglia della Juventus.

Ha portato in vantaggio i bianconeri con un tocco sotto misura dopo uno svarione difensivo di Ferrari. Anche lo scorso anno, a Madrid, si era sbloccato dopo quattro partite ufficiali.

Il gol di Cristiano Ronaldo visto sui social.

#Carnevali : “Ci dà fastidio essere chiamati #Scansuolo ” Cioè dai, ha ragione. Ok, ha fatto gol Ronaldo, ma quanto ha lottato il Sassuolo per evitarlo. #JuveSassuolo pic.twitter.com/csf2BE8oZV

#BREAKING Cristiano Ronaldo scores first competitive goal for Juventus, in Serie A game against Sassuolo pic.twitter.com/LjfC4F53x1

