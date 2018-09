VALENCIA (SPAGNA) – Prima bianconera in Champions con rosso diretto per Cristiano Ronaldo: il portoghese e’ stato espulso al 29′ del primo tempo della partita Valencia-Juve. L’arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal giudice di linea posizionato dietro la porta, ha deciso di estrarre il rosso a Cristiano Ronaldo, per una manata su Murillo in fase d’attacco.

Il portoghese è uscito dal campo in lacrime. L’espulsione di Cristiano Ronaldo nello stadio Mestalla a Valencia è un episodio assolutamente inedito. Per il cinque volte Pallone d’Oro, che la Juve ha acquistato proprio per vincere il torneo, è la prima espulsione in Champions della carriera, nelle 154 apparizioni con il Manchester United, il Real Madrid e appunto la Juve.

Le reazioni social all’espulsione di Cristiano Ronaldo: “Espulsione ingiusta”, “E’ mancata sensibilità…”.

L’espulsione di @Cristiano è assurda ! Fuori dal mondo ! Una cagata pazzesca ! Ingiustizia assoluta ! Paga solo il fatto di essere un fenomeno ! https://t.co/ug2uQo4v9Q — VALTER DE MAGGIO (@valterdemaggio) 19 settembre 2018

Se giocasse nel Real #Ronaldo sarebbe ancora in campo. Questione di protezioni internazionali.

O no? — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 19 settembre 2018

#Ronaldo espulsione senza senso: ridicola. L’aspetto paradossale è che la Juve sostiene Ceferin che non vuole la Var in Champions. #ValenciaJuve — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 19 settembre 2018