Ronaldo, non Manchester City ma United: dopo l’addio alla Juve potrebbe essere questa la sua nuova squadra (Foto Ansa)

Non il Manchester City ma il Manchester United: sembra questo il destino di Cristiano Ronaldo dopo l’addio alla Juve.

Ronaldo a Manchester, ma verso lo United

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sarebbero fatti più fitti i contatti con i vertici dello United. Si parla di una possibile offerta di 28 milioni.

Ronaldo a Manchester, chi prenderà il suo posto alla Juve

Intanto alla Juve ci si prepara per il dopo Ronaldo. Posto che Dybala, Morata e Chiesa formano già un attacco competitivo, serve un nome nuovo.

Nelle ultime ore si fa il nome di Aubameyang, che l’Arsenal potrebbe vendere. Giocatore d’esperienza, ha già 32 anni. Non sarebbe un investimento sul futuro ma sul presente.

Poi c’è Icardi, che al Psg è chiuso dall’arrivo di Messi (ma occhio se dovesse essere ceduto Mbappè). Anche qui, usato sicuro. Icardi conosce bene la serie A (ha già vinto il titolo di capocannoniere) e da sempre piace ad Allegri.

Infine c’è la pista giovane, e qua i nomi sono molteplici. Il primo nome della lista è Moise Kean, che all’Everton non gioca. Pista facile. Poi c’è Scamacca, che al Sassuolo non gioca. Facile pure questa. Infine c’è Raspadori, ma qua il Sassuolo farà muro. Al momento molto difficile, a meno che non si faccia un’offerta monstre.