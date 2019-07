PADOVA – Ronaldo torna al Padova, maglia che già aveva vestito nella stagione 2010-2011. Stiamo parlando di Ronaldo Pompeu da Silva, giocatore che ha giocato soprattutto in Serie B ed in Serie C, ma la presentazione del Padova è in stile Juventus visto che è stata utilizzata la stessa grafica scelta dai bianconeri per la presentazione di “Cr7” Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, ecco chi è il calciatore appena acquistato dal Padova.

Centrocampista centrale dall’ottima tecnica individuale. Possiede una buona abilità nel palleggio. Dispone anche di un ottimo tiro che gli consente di essere pericoloso nelle conclusioni dalla distanza, ma soprattutto sui calci piazzati, essendo un eccellente tiratore di calci di punizione. Tatticamente in fase di possesso palla svaria sul fronte offensivo, dimostrandosi ottimo nel dribbling abbinato ad un’ottima capacità di corsa. Può essere impiegato inoltre come trequartista o da mezzapunta.

Nel corso della sua lunga carriera italiana, ha giocato solamente tre partite in Serie A ai tempi dell’Empoli. Per il resto si è messo in evidenza soprattutto tra Serie B e Serie C. Ronaldo ha mosso i suoi primi passi al Mantova, poi si è trasferito al Padova. Successivamente ha girato l’Italia giocando con l’Empoli in Serie B ed in Serie A, con Grosseto, Pro Vercelli, Salernitana e Novara in Serie B, e con Catanzaro e Novara in Serie C. Adesso riparte dalla Serie C con la maglia del Padova.

L’attuale calciatore del Padova ha giocato tutta la sua carriera in Italia totalizzando complessivamente 183 partite con appena 7 gol. Ha giocato in tutte le categorie del calcio italiano, dalla Serie C alla Serie A.

Il video da YouTube con la presentazione di Ronaldo Pompeu da Silva da parte del Padova. E’ stata scelta la stessa grafica con la quale la Juventus ha presentato Cristiano Ronaldo, acquistato la scorsa estate dal Real Madrid a peso d’oro.