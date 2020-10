“Il coronavirus è la più grande frode mai vista”. Questa la tesi negazionista della sorella di Cristiano Ronaldo, positivo proprio al coronavirus.

La sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, ha fatto infuriare i social con una storia su Instagram in cui parla di coronavirus. “Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegliare il mondo – ha detto la sorella di Cr7 – allora quest’uomo è un messaggero di Dio”.

“Da oggi migliaia di persone smetteranno di credere alla pandemia e ai test. La più grande frode mai vista da quando sono nata. C’è una frase che ho letto e alla quale faccio un applauso: ‘Basta con un mondo di burattini'”, ha concluso. Ovviamente migliaia di commenti contro la tesi negazionista di Katia Aveiro.

Cristiano Ronaldo e la quarantena a Torino

Cristiano Ronaldo intanto è tornato a Torino anche se ha il coronavirus. Ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese, dopo la positività al Covid che lo ha costretto all’isolamento. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il campione della Juve ha puntato a dimostrare l’assoluta sicurezza del suo volo e del suo ritorno in Italia.

Come prosegue La Gazzetta dello Sport, CR7 ha viaggiato a bordo di un “volo sanitario”,: all’arrivo a Caselle è stato prelevato da un’ambulanza e poi accompagnato a casa in sicurezza e rispettando i protocolli.

Il fenomeno portoghese ha deciso di tornare subito in Italia per accelerare il suo recupero in vista dei prossimi impegni della Juventus. (Fonti Instagram e La Gazzetta dello Sport).