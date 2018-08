ROMA – Ronaldo, Il Fenomeno, è ricoverato in ospedale ad Ibiza. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, in particolare dal ‘Diario di Ibiza’, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il primo a rilanciare la notizia, l’ex attaccante dell’Inter venerdì scorso si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Can Misses dove gli è stata diagnosticata una forte polmonite.

Il Fenomeno, in un primo momento rimasto nella struttura pubblica, ha poi chiesto le dimissioni per spostarsi nel centro ospedaliero privato di Ibiza (l’UCI de la Policlinica Nuestra Señora del Rosario).

Fonti del centro, comunque, assicurano che Ronaldo – in vacanza da pochi giorni sull’isola – sia in via di guarigione. L’ultima apparizione in pubblico del Fenomeno, tra l’altro, risale a pochi giorni fa. Quando sorridente e spensierato ha preso parte alla Bobo Summer Cup con Vieri e altre leggende. Ancora inconsapevole della disavventura che lo avrebbe atteso al suo arrivo in Spagna.