SOCHI – Cristiano Ronaldo ha iniziato il Mondiale con il botto. Grazie alla sua tripletta ha permesso al Portogallo di bloccare la fortissima Spagna. Ma anche in questo momento di gioia, non ha potuto fare a meno di pensare a Lionel Messi. E così dopo aver realizzato il terzo gol, ha mimato una capra. I più attenti avranno capito il collegamento con Messi

Pochi giorni fa Leo Messi ha posato un servizio fotografico, legato al suo sponsor, per Paper Magazine. In questo servizio fotografico Messi posava con un caprone e un capretto. Lo slogan era “GOAT”, acronimo di “Gratest Of All Times”, il più grande di sempre. Evidentemente Cristiano Ronaldo non è d’accordo e ha voluto ribadirlo con l’esultanza di ieri dove ha mimato una capra.

