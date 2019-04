LONDRA – Durante Tottenham-Manchester City, partita valida per l’andata dei quarti di Champions League, c’è stato un intervento di Rose nell’area di rigore del Tottenham che ha ricordato moltissimo quello di Alex Sandro nel corso di Juventus-Milan. Nella partita dell’Allianz Stadium, l’arbitro non concesse il calcio di rigore al Milan, mentre stasera l’arbitro olandese Bjorn Kuipers ha concesso il calcio di rigore al Manchester City dopo aver utilizzato il var, strumento ben noto agli appassionati di calcio italiani.

Rose come Alex Sandro ma questa volta arriva il rigore grazie all’intervento del var.

Questa disparità di giudizio, nonostante gli episodi siano praticamente identici, è stato notata dal popolo del web e gli utenti dei social network hanno iniziato a condividere questa immagine fino a farla diventare virale e tra le tendenze di Twitter. Nell’immagine, vengono affiancati i due falli di mano, quello di Alex Sandro su cross di Calhanoglu in Juventus-Milan e quello di Rose su conclusione di Sterling in Tottenham-Manchester City. La differenza, in questo caso, l’ha fatta l’arbitro.

Bjorn Kuipers ha salvato la sua prestazione grazie al var e ha deciso in maniera corretta, mentre Fabbri ha sbagliato, per stessa ammissione del designatore arbitrale Rizzoli, a non concedere il calcio di rigore al Milan contro la Juventus. Il braccio di Alex Sandro era piuttosto largo ed i rossoneri avrebbero meritato il calcio di rigore.