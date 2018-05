ROMA – Rossella Fiamingo, la sportiva italiana più desiderata dal popolo dei social, si è raccontata in una intervista rilasciata a “il Giorno”.

Rossella Fiamingo: "Non mi vedo bella… Ho mani brutte…"

«Non c’ è niente di studiato, mi sveglio la mattina e se mi va di postare una foto, lo faccio. Anche perché io non mi sento bella».Mi sento una persona tranquilla, normalissima, con i miei pregi e i miei difetti. Le mani, per esempio: non mi piacciono, vorrei fossero più delicate».«Parlo solo dal punto di vista estetico, ovviamente».

«Per noi della scherma in realtà non è facile essere belle in pedana, perché gareggiamo con una maschera davanti alla faccia, le tenniste invece possono truccarsi e farsi belle. Io mi piaccio di più quando sono in borghese».«A me fa piacere essere seguita, ma non gli do grande importanza. Mi fa sorridere quando metto foto con il mio fidanzato e arrivano commenti negativi, o quando lo fa lui e le ragazze se la prendono».

Quando Renzi la bombardò di messaggi durante le Olimpiadi

«Fui male interpretata, quello che intendevo dire era che ricevere un incoraggiamento così dal presidente del Consiglio e sapere che mi stava guardando mi provocava un po’ di ansia, sentivo la responsabilità».«Politica in Italia? C’ è tanta confusione, non sappiamo più a chi chiedere un supporto, noi italiani. Però è ora che si decidano, un governo ci vuole».

