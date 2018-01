ROMA – Rossella Fiamingo è amica di Diletta Leotta, siciliana come Diletta Leotta, bellissima come Diletta Leotta e ha migliaia di fan come Diletta Leotta.

Rossella Fiamingo non fa parlare di sé unicamente per le sue imprese sportive ma anche per le sue foto mozzafiato, in particolare quelle al mare, che mandano in estasi i suoi fan su Instagram.

Ma sui suoi social non ci sono solamente foto in costume o in palestra, ce n’è anche una in compagnia di Matteo Renzi che ha fatto molto discutere per il retroscena raccontato dalla campionessa italiana nel corso delle ultime Olimpiadi: “Era un giorno che il premier mi scriveva messaggi di incoraggiamento, mi stava mettendo ansia. A un certo punto – confessa la spadista – ho smesso di guardarli”.

La carriera di Rossella Fiamingo

Rossella Fiamingo è una schermitrice italiana specializzata nella spada, medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro, prima medaglia olimpica individuale nella storia della spada femminile italiana, e vincitrice per due volte consecutive delle medaglie d’oro nella spada individuale ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015..

Nel 2014 e nel 2015 è stata insignita del Collare d’oro al merito sportivo, massima onorificenza del Coni, riservata ai vincitori di campionati mondiali di discipline olimpiche.