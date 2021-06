Rudiger morde Pogba? Lo ha morso? Dalle immagini sembra proprio di sì anche se in campo l’arbitro non se ne è accorto così come la Var. Durante il big match Germania-Francia di Monaco di Baviera Antonio Rudiger appoggia la bocca sulla schiena di Paul Pogba: strofina le labbra e sembra stringere con i denti, il francese si divincola e protesta basito dopo la smorfia di dolore.

Rudiger morde Pogba?

La scena è concitata, il duello è di quelli tra colossi, l’arbitro fa continuare senza troppi complimenti. Alla fine i due, peraltro esemplari nel resto della partita, si abbracciano e sorridono. L’ex difensore della Roma, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea, è un duro, marca strettissimo e senza paura: ma di qui a farne il nuovo Suarez ce ne passa.

Ricordate? L’ex centravanti di Liverpool e Barcellona addentò il nostro Chiellini durante un Italia-Uruguay. Il guaio con Suarez è che aveva faccia e denti da vero squalo e lì le immagini erano inequivocabili.

Nel caso di Rudiger non dovrebbe esserci prova televisiva, la cosa finisce qui, a parte il video del presunto fiero pasto che circolano virali sulle bacheche social di tutta Europa.

La partita è stata bella seppur non spettacolare. Germania sempre in rincorsa per il disgraziato autogol dell’esperto capitano tedesco Hummels. Da lì in poi la Germania ha provato a giocare sempre e comunque nonostante la minaccia di un ‘Mbappè non sempre lucidissimo ma letale negli spazi enormi dietro la difesa altissima avversaria.

Due reti annullate ai francesi (‘Mbappé e Benzema) un sospetto fallo di rigore proprio su ‘Mbappé dello stesso Hummels. Quella è un’immagine da rivedere e rivedere: il francese si mangia il difensore con uno scatto lungo che ha del prodigioso. Ma anche al vecchio capitano non manca il coraggio: scivolata della disperazione all’interno dell’area, il piede tra le gambe prima di allungare il pallone. Forse è rigore, forse no. Forse era un morso, forse no. Davvero è così importante?