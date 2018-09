LONDRA (INGHILTERRA) – Antonio Rudiger, ex calciatore della Roma attualmente in forza al Chelsea, ha deciso di scusarsi pubblicamente dopo l’orribile fallo durante Germania-Francia che ha lasciato segni visibili sul volto e sul collo di Pavard.

“Mi dispiace per Pavard. Il fallo non era intenzionale”. “Mi sono scusato con lui subito – scrive il difensore tedesco su Twitter – Ora voglio augurargli una pronta guarigione”.

La partita, davvero ruvida, è terminata sul punteggio di zero a zero. La Germania doveva riscattare il flop Mondiale ma aveva di fronte i campioni in carica della Francia. Insomma l’impresa era davvero complicata e la Germania l’ha messa sul piano fisico per strappare un pareggio. La gara sarebbe potuta terminare anche con gol perché Neuer e Areola sono stati protagonisti di parate importanti.

¡Terrible! Durante el duelo entre Alemania y Francia en la UEFA Nations League, Rudiger le dio un pisotón descalificador a Pavard, que terminó muy lastimado. Adil Rami, su compañero, mostró cómo quedó el defensor en el vestuario. pic.twitter.com/6Z0lfpHmAI — SportsCenter (@SC_ESPN) 7 settembre 2018

Benjamin Pavard says his Antonio Rudiger neck stomp was “a part of the game.” pic.twitter.com/NXbLTJDscz — Football Nation Radio (@FNR_Radio) 7 settembre 2018

The nasty stamp from Rudiger on Pavard. Looks an intentional kick out from the last angle. pic.twitter.com/4rlrIdMxeu — Ball Street (@BallStreet) 7 settembre 2018