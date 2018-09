ADELAIDE (AUSTRALIA) – Eddie Betts, fuoriclasse dell’Adelaide, club australiano di Rugby, ha sfruttato una giornata di pioggia per tentare un esperimento che a momenti finiva in tragedia.

Eddie Betts, sotto un autentico acquazzone, ha tentato un ‘drop’ (Un drop goal è una delle azioni che frutta punti nel rugby, sia a 15 che a 13. Si segna in una situazione di gioco aperto, calciando il pallone dopo averlo lasciato rimbalzare sul suolo e facendolo passare in mezzo ai pali e al di sopra della traversa) da posizione decisamente complicata.

Rugby, il fulmine centra il palo mentre la palla entra in porta (VIDEO da Twitter).

Sorry Thor, looks like Eddie Betts is human after all. The @Adelaide_FC star has admitted this video was a stunt promoting the Goal of the Year competition. Details in 7 News at 6pm. #7AFL #7News pic.twitter.com/pKk8LaK5cz

