Rugby, Italia -Inghilterra, torneo Sei Nazioni (domenica 13 febbraio, Roma, Stadio Olimpico ore 16.00)

Rugby, il prestigioso torneo “Sei Nazioni” torna all’Olimpico di Roma. L’Italia affronterà l’Inghilterra vice campione del mondo sconfitta al primo turno dalla Scozia.

Una sconfitta che brucia tantissimo e che i ragazzi del c.t. Eddie Jones vorranno immediatamente riscattare a spese degli azzurri.

Dopo le buone indicazioni dell’Italrugby vista a Parigi – squadra giovane, a tratti ingenua ma generosa e “guerriera” – le possibilità che possa ripetersi sono teoricamente ragionevoli. Ma l’impresa appare in ogni caso quasi impossibile: l’Italia è all’asciutto di vittorie al Sei Nazioni dal febbraio di 7 anni fa, è in fase di ricostruzione, schiera molti giovani.

TRE NOMI NUOVI E IL “BLOCCO” BENETTON

Il c.t. della Nazionale italiana ,Kieran Crowley, ha ufficializzato il quindici di partenza: dieci sono del Benetton Treviso, gli altri cinque provengono da club diversi. E cioè: Mori dal Bordeaux, Garbisi (Montpellier), Varney (Gloucester), Ceccarelli (Briive), Fischetti (Zebre Parma).

Tre nomi nuovi rispetto a Parigi: Mori, Steyn,Ceccarelli. Non c’è Menoncello fermato da un problema fisico. Michele Lamaro, romano, sarà il capitano.

L’ITALIA RUGBY UNDER 20 NELLA STORIA CON UN 6-0 ALL’INGHILTERRA

Risultato storico, bellissimo quanto inatteso. Davanti al pubblico di Treviso (tutto esaurito ). Una prima volta impossibile da dimenticare. Match straordinario. Difesa mostruosa ( Rizzoli e Genovese piloni erculei), mischia strabordante e lucida, tenuta atletica impeccabile per 80 minuti. Match deciso da due piazzati di Teneggi del Valorugby di Reggio Emilia. Miglior uomo in campo Riccardo Genovese , torinese, pilone destro, 108 kg e 1,89 di altezza, un marcantonio mobile e tecnico. Ma tutti gli azzurrini hanno ben impressionato. E tra due settimane si va in Irlanda. Il morale è alle stelle. Chissà se questa euforia degli Under 20 riuscirà a contagiare la prima squadra?

PARTITA IN DIRETTA TV

Sky ha messi a disposizione due canali: Arena e Sport Uno. In chiaro si potrà vedere su TV8. E ci sarà pure la diretta streaming sulla pia SkyGo, su NowTv e sullo strem di TV8.