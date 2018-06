MOSCA – La Russia a valanga sull’Arabia Saudita, nella sfida inaugurale del Mondiale di calcio, disputata a Mosca. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sul terreno dello stadio Luzniki finisce 5-0 per la squadra guidata da Cherchesov.

I russi, davanti agli occhi di Putin, vanno in vantaggio con Gazinskiy dopo soli 12′, su assist di Golovin. Il raddoppio arriva al 43′ grazie a Cheryshev, servito da Zobnin.

Nella ripresa il nuovo entrato Dzyuba – su assist di Golovin – cala il tris al 26′ e nel finale arriva il 4-0 firmato da Cheryshev al 46′, infine la cinquina dello stesso Golovin: il giocatore nel mirino della Juve chiude con un gol e due assist.

Le pagelle di Russia-Arabia Saudita 5-0

RUSSIA (4-2-3-1):

Akinfeev senza voto | Esordio da spettatore non pagante;

Mario Fernandes 6.5 | Ottima partita in fase difensiva,

Ignashevich 7 | Le ha prese tutte di testa,

Kutepov 6.5 | Nessun problema con gli attaccanti arabi,

Zhirkov 6.5 | Calciatore di sicuro rendimento;

Gazinsky 7 | Ha segnato il primo gol dei Mondiali,

Zobnin 6.5 | Calciatore molto forte tecnicamente;

Samedov 7 | Calciatore elegantissimo in mezzo al campo,

Dzagoev 6 | Uscito dal campo per infortunio al 24′,

Golovin 8 | Il migliore in campo con due assist e un gol;

Cheryshev 7.5 | Ha realizzato una doppietta da applausi.

Kuzyaev 6.5 | E’ entrato in campo a gara in corso e si è mosso bene.

Dzyuba 7 | Un centravanti che vede molto bene la porta. Anche oggi in gol.

Smolov 6 | Sponde interessanti per i compagni di squadra.

ARABIA SAUDITA (4-4-2):

Al-Maiouf 5 | Portiere modesto. Nessuna parata decisiva;

Alburayk 4.5 | In grande difficoltà,

Os.Hawsawi 4 | Ha fatto acqua da tutte le parti,

Om.Hawsawi 4.5 | Troppo lento,

Al-Shahrani 4 | Ha commesso errori tattici piuttosto evidenti;

Otayf 4.5 | E’ sparito quasi subito dal campo,

Al-Dawsari 5 | Calciatore veloce e poco altro,

Al-Faraj 5 | Una buona tecnica ma fisicamente è poca cosa,

Al-Jassam 4.5 | Troppo fumoso, mai concreto;

Al-Shehri 5 | Ha cercato qualche giocata,

Al Muwallad 4.5 | Chiuso facilmente dalla difesa russa.

Aseri senza voto | Ha giocato gli ultimi cinque minuti.

Bahebri 5 | E’ entrato in campo ma ha fatto poco.

Al-Sahlawi 5 | Si è impegnato molto ma non è bastato.

Gli highlights | Russia-Arabia Saudita 5-0, magia di Golovin su punizione

FT: Russia 🇷🇺 5 – 0 Saudi Arabia Golovin sinks Saudi Arabia with that fantastic Free kick! pic.twitter.com/G6O8WqPAmW — Y! Online (@YNaija) 14 giugno 2018

Russia-Arabia Saudita, video con il quarto gol dei padroni di casa

Goal! 4-0 to Russia. What a goal! pic.twitter.com/9L2HVjIqpB — World Cup 2018 (@WCGoalz) 14 giugno 2018

Russia-Arabia Saudita, video con il tris di Dzyuba

Vidéo “Artem Dzyuba Goal HD – Russia 3-0 Saudi Arabia 14.06.2018” via https://t.co/apt8hWMx1w https://t.co/kCoN7PNJJS — esprit-foot (@esprit_foot) 14 giugno 2018

Russia-Arabia Saudita, Putin consola il principe saudita sotto gli occhi di Infantino



Russia-Arabia Saudita, video con il gol di Cheryshev

Russia-Arabia Saudita, gol di Gazinsky