Russia-Arabia Saudita sarà la partita inaugurale dei Mondiali 2018. La gara di apertura si giocherà giovedì 14 giugno alle ore 17:00 presso lo stadio Lužniki di Mosca. Russia e Arabia Saudita sono nel gruppo A con Egitto e Uruguay.

Dove vedere Russia-Arabia Saudita in tv o in streaming

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 che darà ampio spazio alla cerimonia di apertura dei Mondiali a partire dalle 13:40. Su Mediaset Extra, canale 34 e 534 (HD) del digitale terrestre visibile anche su TivùSat (ch. 17), si partirà alle ore 8:00 con Buongiorno Mosca, per proseguire tutta la giornata con contenuti dedicati ai Mondiali. La partita Russia-Arabia Saudita sarà commentata da La Gialappa’s Band. Ci sarà inoltre la possibilità di assistere ai Mondiali 2018 in live streaming sul sito Mediaset.it.

Le probabili formazioni

Russia: Akinfeev, Granat, Ignashevich, Kudryashov; Samedov, Dzagoev, Golovin, Kuzjaev, Zhirkov; Miranchuck Al., Smolov.

Arabia Saudita: Al Owais, Al Shahrani, Hawsawi M., Hawsawi O., Al Harbi; Al Faraj, Otayf; Al Dawsari, Al Muwallad, Al Jassim; Al Sahlawi.