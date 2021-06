Ryan Crouser, l’atleta americano ha stabilito il nuovo record del mondo nel lancio del peso con una misura di 23,37 metri. Lo statunitense ha ottenuto il nuovo record nel corso dei trials americani per le Olimpiadi di Tokyo in corso ad Eugene, nello Stato dell’Oregon. Il 31enne ovviamente si è qualificato per i Giochi. Con il suo risultato ha tolto il primato al connazionale Randy Barnes che stabilì il record del mondo nel 1990 con un lancio di 23,12 metri.

Nuovo record del mondo nel lancio del peso: superato il precedente da 23,12 metri

Crouser, che in qualificazione aveva ottenuto 22,92 metri (seconda sua miglior misura in carriera), ha ottenuto il lancio del record in finale al quarto tentativo. Ryan Crouser ha fatto cadere uno dei più vecchi primati mondiali dell’atletica leggera. Barnes lo aveva ottenuto il 20 maggio del 1990, più di due anni prima della nascita di Crouser.

Barnes, a Los Angeles scagliò la sfera da 7,250 chilogrammi a 23,12 metri diventando il secondo di sempre a lanciare oltre i 23 metri. Il primo fu il tedesco dell’Est, Ulf Timmermann, che ottenne il recordo il 22 maggio 1988 lanciando la sfera a 23,06. Prima di lui il record era dell’italiano Alessandro Andrei con 22,91, valore dunque sotto i 23 metri.

Per Ryan Crouser si tratta del secondo primato. L’atleta è infatti campione indoor dallo scorso 24 gennaio con 22,82 metri. Anche in questo caso, Crouser ha battuto sempre il connazionale Barnes, ex campione indoor con 22,66 metri ottenuti nel 1989 a Los Angeles.