PARIGI (FRANCIA) – Francesco Molinari batte Phil Mickelson e permette all’Europa di conquistare la 42/a edizione della Ryder Cup. A Parigi vittoria netta per il Vecchio Continente che sconfigge i campioni in carica degli Stati Uniti 14½-9½. Il punto decisivo è arrivato proprio dall’azzurro.

Chicco Molinari in trionfo: ha vinto tutte le sfide con Tiger Woods, non ha perso un match e ha segnato il punto decisivo per la vittoria dell’Europa: “Cerco di fare le cose bene e di essere professionale – queste le prime parole del campione azzurro dopo aver a lungo festeggiato abbracciato ai compagni di squadra – Tommy (Fleetwood, ndr) è fortissimo e siamo andati benissimo in coppia. E’ stata una settimana lunga e intensa ma questo è il team più forte in cui abbia mai giocato”.