Sabrina Kvist Jensen, chi è la moglie di Eriksen che ha commosso il mondo: dal lavoro come parrucchiera al no-profit. Le condizioni del calciatore Christian Eriksen sono stabili. Il calciatore ella nazionale danese e dell’Inter ha avuto un arresto cardiaco durante la partita degli Europei contro la Finlandia e in molti si chiedono se giocherà ancora.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo: i compagni di squadra in lacrime, il pubblico con il fiato sospeso e la moglie, Sabrina Kvist Jensen, scesa in campo piangendo. La ragazza è stata fermata da Schmeichel e Kjaer, che l’hanno abbracciata e consolata. Quando Eriken è stato trasportato in ospedale, lei lo ha seguito e le condizioni del giocatore si sono stabilizzate.

Sabrina Kvist Jensen chi è, dove e quando è nata, età

Sabrina Kvist Jensen è nata il 24 agosto del 1992 a Tommerup, Danimarca. E’ una parrucchiera professionista. Dopo il suo trasferimento in Inghilterra, durante l’esperienza del marito con la maglia del Tottenham, lavora in un’azienda di abbigliamento. Ha a suo nome una organizzazione no-profit di beneficenza per aiutare i bambini. E’ una persona molto riservata e non ama i social, ha infatti un profilo privato. E’ sposata con Christian Eriksen dal 2012 e la coppia ha due figli.

Eriksen giocherà ancora? Parla il medico della Danimarca

“Christian se n’era andato, praticamente era morto… Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce. Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia”. Lo ha detto Morten Boesen, responsabile medico della Danimarca. “Non abbiamo ancora una spiegazione sul perché è accaduto tutto questo a Eriksen, in questo momento non so rispondere. Posso dire che ci sono stati quattro psicologi nell’hotel con la squadra per tutta la notte. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i propri sentimenti”.