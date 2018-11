MILANO – Arrigo Sacchi non colpevolizza Gonzalo Higuain, per l’espulsione rimediata contro la Juventus. “Errare humanum est – dice Sacchi, a margine della cerimonia di apertura degli ‘Sport Movies & Tv Festival’ – e non bisogna condannarlo. I giocatori sono uomini e hanno emozioni e reazioni come tutti”.

Per Sacchi, la Juventus non ha reali “antagoniste”, perché parte “con un grande vantaggio” su tutte le rivali: “Hanno un grande club, grandi giocatori e un allenatore di valore. Il Napoli gioca bene, s’impossessa del campo e rischia. Ma la storia conta molto: il Napoli ha vinto appena due scudetti nella propria storia, la Juventus non si sa mai quanti ne ha vinti”.

Tapiro d’oro a Gonzalo Higuain

“È successo così… Sono una persona con questo carattere”. L’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, spiega i motivi della reazione che hanno portato alla sua espulsione durante la partita di domenica sera contro la Juventus, ai microfoni di ‘Striscia la notizia’, dopo avere ricevuto il secondo Tapiro d’oro per il ‘rosso’ e il rigore sbagliato.

Higuain si è detto “molto felice per avere ricevuto affetto dai tifosi del Milan, società e compagni. Questo ti rende orgoglioso”, ha sottolineato, per poi ricordare che, dopo aver ricevuto il primo Tapiro, a Torino, “ho iniziato a fare gol”.

