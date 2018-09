LIVERPOOL – Sadio Mané, attaccante del Liverpool e della nazionale senegalese, dopo la vittoria ottenuta sul Leicester lo scorso weekend, si sarebbe reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato al pubblico del web. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] In un video si vede un uomo pulire i bagni di una moschea, aiutato da un bambino.

Quell’uomo secondo molti sarebbe proprio Sadio Mané. Non è certo che si tratti di lui, anche se gli indizi non mancano: è la moschea abitualmente frequentata dal giocatore, è un personaggio solito alla beneficenza, per lui la fede è qualcosa di molto importante, tanto da celebrarla dopo ogni gol, e si sente chiaramente un fan pronunciare il suo nome nel video.