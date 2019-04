Salah “bombarolo”: video dei tifosi del Chelsea sul web. Daspati dal club

ROMA – Domenica il Chelsea, terzo in classifica, farà visita al Liverpool capolista. C’è grande fermento per una partita che potrà decidere, o quanto meno indirizzare, le sorti della Premier. Una attesa che però è stata macchiata sul web da un video razzista dei tifosi londinesi, diventato subito virale. Un filmato, quello di alcuni tifosi del Chelsea che prima della partita con lo Slavia Praga in Europa League, cantano “Salah is a bomber”, gioco di parole per dare all’attaccante egiziano del Liverpool, ed ex Blues, del ‘bombarolo’, chiaro riferimento all’estremismo islamico. Il club di Stamford Bridge ha già espulso tre dei supporters individuati, in attesa di rintracciare gli altri.

Il Liverpool, con una nota ufficiale, ha definito inaccettabile che ancora si assista a certe discriminazioni. “Il video che circola in rete, che mostra vili cori discriminatori indirizzati a un nostro giocatore, è pericoloso e disturbante. In questa stagione abbiamo già assistito a ripugnanti episodi di discriminazione negli stadi in Inghilterra, in Europa e in tutto il mondo; atti registrati e pubblicati attraverso vari device. Siamo anche testimoni di numerosi e odiosi attacchi sui social. Questo tipo di comportamento va chiamato per quello che è: puro e semplice fanatismo”.

“Il Liverpool Football Club – continua la nota – ritiene che sia dovere delle autorità intervenire urgentemente con tutte le procedure necessarie a identificare e punire chiunque commetta un crimine d’odio. Nel calcio e nella società civile non c’è spazio per queste azioni. Le vittime di tutto questo non sono solo gli individui, ma tutta la collettività, quindi c’è bisogno di una decisa reazione. Per quanto concerne quest’ultimo incidente, il club sta lavorando con la polizia per accertare i fatti attorno a questo filmato, al fine di identificare i singoli soggetti. Inoltre, stiamo collaborando col Chelsea Football Club sulla faccenda. Ringraziamo il Chelsea per la loro condanna e il loro impegno ad agire immediatamente per individuare i responsabili”. (fonte SKY SPORT)