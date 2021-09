Salah chiede super stipendio da 583 mila euro a settimana per rinnovare con il Liverpool. Il calciatore egiziano, forte di alcune stagioni straordinarie con la maglia dei Reds, è a caccia del contratto della vita. Anche perché non gli mancano le offerte da colossi come il Real Madrid ed il Paris Saint Germain.

L’egiziano si trova molto bene a Liverpool ed in Premier League ma vorrebbe rimanerci alle sue condizioni. Vorrebbe avvicinare gli stipendi di mostri sacri del calcio come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Jr.

Salah pretende un maxi stipendio per rinnovare, ha vinto tutto con il Liverpool

Ma Salah può avanzare queste richieste economiche? Come detto, è reduce da quattro stagioni stellari con la maglia del Liverpool dove ha vinto praticamente tutto (Scudetto, Champions League, Supercoppa e Mondiale per Club) segnando moltissimo (127 gol in 206 partite). Ed anche questa stagione è iniziata alla grande con già due reti in tre partite. Inoltre Salah non ha partecipato alle ultime partite dell’Egitto e si sta dedicando totalmente al Liverpool.

Salah e lo stipendio monstre chiesto al Liverpool, le cifre

In virtù di queste statistiche monstre, secondo il “Mirror” Salah avrebbe chiesto un aumento considerevole di stipendio per il rinnovo con i Reds. Salah vuole passare da 233 mila euro a settimana (200 mila sterline) a 583 mila euro (500 mila sterline) salendo da 11 a 28 milioni di euro l’anno.