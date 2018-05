ROMA – Una maxi donazione per garantire un’abbondante disponibilità di acqua potabile al suo villaggio natale. Dopo le magie in Champions, Mohamed Salah ha donato quasi 372mila euro alla città egiziana di Nagrig, nella regione di Gharbia.

Come riportato dal quotidiano “al-Youm al-Sabaa”, Salah, insieme a suo padre, ha firmato un accordo per l’acquisto e la donazione di cinque acri di terreni per le opere di trattamento delle acque reflue necessarie a cui i suoi compaesani potranno accedere.

“Salah ama molto il suo villaggio dove torna spesso dall’Europa – ha detto il sindaco di Nagrig – e saluta con piacere le persone che incontra. È un regalo meraviglioso quello che ci ha fatto”.