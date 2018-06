MOSCA – Dalla felicità per la prestazione dei compagni di squadra alla doccia gelida del gol subito dall’Egitto al 90′ al termine di una prestazione tutta grinta e cuore. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Momo Salah ha vissuto così, dalla panchina, l’esordio ai Mondiali di Russia 2018 della sua squadra. Il fuoriclasse del Liverpool, assente per l’infortunio rimediato nel corso della finalissima di Champions League dopo l’entrata killer di Sergio Ramos, è apparso sconsolato, quasi in lacrime, in panchina dopo il gol decisivo di Gimenez. La sua reazione ha commosso il popolo dei social network.

