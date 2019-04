Salah, lite con Klopp: vuole lasciare il Liverpool. Real Madrid pronto a prenderlo

MADRID – As, quotidiano spagnolo che segue da vicino le vicende del Real Madrid, ha pubblicato una notizia clamorosa. Salah, stella del Liverpool, avrebbe avuto una lite violenta con il suo allenatore Jurgen Klopp. Dopo questo litigio, Salah avrebbe chiesto alla dirigenza di lasciare il Liverpool al termine della stagione. Stando a quanto scrive As, la notizia sarebbe stata confermata da diversi compagni di squadra dell’attaccante egiziano.

Salah, il Real Madrid vuole acquistarlo come erede di Cristiano Ronaldo.

L’ex attaccante della Roma, è la stella del Liverpool e perderlo sarebbe un grandissimo segnale di debolezza per il club inglese. Anche perché, non è facile sostituirlo. Attaccanti di questo livello costano moltissimo ed i club che li hanno se li tengono stretti anche perché sono società che non hanno bisogno di vendere per fare mercato. La dirigenza del Liverpool avrebbe preso atto del malcontento di Salah e si sarebbe già attivata per ricomporre la situazione tra l’attaccante egiziano ed il tecnico tedesco Jurgen Klopp. Anche perché, indipendentemente dal futuro, c’è un presente importante che richiede la massima concentrazione.

Il Liverpool è in corsa sia per lo scudetto che per la Champions League, gli screzi devono essere messi da parte per il bene della squadra. Se veramente Salah lasciasse la squadra al termine della stagione, la sua destinazione più probabile sarebbe il Real Madrid, club che ha individuato nell’egiziano il possibile erede di Cristiano Ronaldo. Il Liverpool in cambio riceverebbe una pioggia di milioni di euro più il cartellino di un calciatore a scelta tra Bale, Benzema e Isco.

Fonte: As.