Salernitana, dopo Frank Ribery arriva anche David Luiz? Le ultime notizie

Franck Ribery è atterrato all’aeroporto di Napoli-Capodichino iniziando così la nuova avventura con la Salernitana dopo le due stagioni alla Fiorentina. Ad attenderlo il team manager della Salernitana Salvatore Avallone e l’agente Davide Lippi.

Ribery ha scelto di accettare l’offerta del club campano neo promosso in serie A, scartando quella dei turchi del Karagumruk. Per Ribery è pronto un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il 2023 e uno stipendio da 1,5 milioni di euro più bonus.

Il sogno David Luiz

E non sarebbe finita qui per la Salernitana. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la squadra granata ora starebbe trattando un altro big svincolato.

Stiamo parlando di David Luiz, difensore brasiliano classe ’87 attualmente svincolato e reduce da una lunga esperienza in Premier League con le maglie di Chelsea e Arsenal. Solo un sogno? Non resta che aspettare le prossime ore per saperne di più.

Il ds della Salernitana conferma la trattativa

Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha parlato delll’arrivo dell’ex Fiorentina. Intervistato da Telecolore, Fabiani ha svelato: “Ribery era tra i calciatori svincolati di un certo livello, ci è stato proposto e il nostro amministratore delegato, il generale Marchetti, ne è stato subito entusiasta. L’età non è un problema perché è un professionista, basta vedere cosa è successo al Milan con Ibrahimovic”.