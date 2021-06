Salernitana in Seria A, Figc blocca il trust di Lotito. C’è tempo entro sabato per un’altra soluzione FOTO ANSA

La Salernitana dopo aver atteso 22 anni per tornare in Serie A, potrebbe ricevere una brutta sorpresa a causa della doppia proprietà del presidente Claudio Lotito. Lotito infatti è anche presidente della Lazio e due squadre dello stesso campionato per ovvi motivo non possono avere lo stesso presidente. Ecco perché la Figc ha chiesto al Lotito di vendere, altrimenti la Salernitana non potrà iscriversi al prossimo campionato.

Salernitana e Serie A, bocciata la proposta del trust

Per risolvere il problema senza vendere, Lotito ha quindi pensato a un trust. Una proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma). Ma la Figc ha detto no, dando tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi.

Da parte della Figc è stato evidenziato come, “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio blind trust. La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti”. In altre parole non ha soddisfatto le richieste di terzietà e indipendenza economica reclamate dalla Federcalcio.

C’è tempo fino a sabato per la Salernitana

Per colmare le lacune presenti nel documento presentato da Lotito, la Salernitana ha ora tempo fino a sabato 2 luglio, alle ore 20. L’avvocato Gentile, legale del presidente laziale, spiega: “Si tratta di una questione di snellezza, velocità operativa di funzionamento del trust che risolveremo entro sabato”, ha garantito nella nota. Le correzioni saranno poi materia di verifica in occasione del prossimo consiglio federale.

Insomma il trust, per essere credibile, dev’essere cieco. Quindi inaccessibile al suo precedente proprietario ed essere in grado di esercitare tutti i poteri attraverso una documentata autonomia decisionale e finanziaria.