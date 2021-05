Salernitana in Serie A? Lotito deve vendere il club entro 30 giorni. Gravina: “Le regole sono regole”

La Salernitana potrebbe già oggi festeggiare il ritorno in Serie A. Alla squadra campana basta vincere col Pescara, o anche pareggiare e perdere se il Monza non batte il Brescia. La festa è pronta ma non si parla solo di questo in città.

Il proprietario del club è infatti Claudio Lotito, anche presidente della Lazio. E avere due club nella stessa serie è vietato dal regolamento. Quindi Lotito deve vendere una delle due e la scelta sembra ricadere ovviamente sulla Salernitana. Una cessione che però deve avvenire entro 30 giorni da oggi qualora la Salernitana centrasse il suo obiettivo.

Gravina avvisa Lotito: non può essere presidente della Salernitana in Serie A

Nel caso di promozione in Serie A della Salernitana “tutti sanno che la Lazio e il club campano hanno la stessa proprietà e la stessa situazione di controllo non può essere mantenuta, pena la mancata iscrizione al campionato”.

Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervento a Radio Anch’io Sport, sulla possibile promozione nella massima serie del club di proprietà del presidente della Lazio Claudio Lotito. “Noi – spiega Gravina – abbiamo un articolo chiaro quello delle Noif che rafforza un principio statutario importante che non consente la partecipazione e il controllo in via diretta e indiretta in più società nel settore professionistico. Lotito e la Salernitana hanno goduto di una deroga data dieci anni fa. Grandi auguri alla Salernitana che stasera potrebbe venire in A, ma le regole sono regole”.