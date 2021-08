Salernitana-Roma, la moglie di Castori cade allo stadio: l’allenatore corre in ospedale al termine della partita

Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, al termine della partita persa contro la Roma per 4-0, è corso in ospedale per sincerarsi della condizioni della moglie che è caduta mentre saliva i gradoni dell’Arechi.

Per questa ragione Castori non si è presentato ai microfoni di Dazn per il commento di fine partita. L’allenatore, ufficialmente assente per un problema personale, si è dovuto recare immediatamente all’ospedale Ruggi di Salerno. Qui è ricoverata la moglie caduta, prima della partita, mentre saliva i gradoni dello stadio. Le sue condizioni non desterebbero precauzioni. Castori si è voluto però recare immediatamente all’ospedale per sincerarsi di persona dello stato di salute della moglie.

Chi è Fabrizio Castori

Fabrizio Castori e Maurizio Sarri sono gli unici allenatori italiani ad aver scalato tutti i campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio, passando dalla Terza Categoria alla Serie A.

Dopo aver allenato svariate squadre (Cesena, Carpi, una prima esperienza con la Salernitana, Trapani, Piacenza, Ascoli), il 10 agosto 2020 viene ufficializzato il suo ritorno sulla panchina della Salernitana undici anni dopo l’ultima esperienza.

Grazie ad un girone di ritorno finito in crescendo, il 10 maggio sul campo del Pescara vince 3-0 conquistando così la sua decima promozione in carriera. Castori è riuscito così a riportare la Salernitana in Serie A dopo 23 anni.

Dal 2004 al 2007, l’attuale allenatore della Salernitana ha svolto opera di volontariato presso la comunità di San Patrignano. Qui ha costituito la squadra di calcio della comunità, usando il calcio come terapia di recupero e diventando testimonial stesso della comunità.