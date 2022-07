Salernitana-Schalke 04, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming

La Salernitana oggi alle ore 18 affronta in amichevole lo Schalke 04 a Worgl in Austria. La gara non verrà trasmessa in diretta tv. Nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti dell’evento. L’unico modo per assistere al match è collegarsi al canale YouTube del club tedesco che garantirà la diretta streaming della partita.

Dove vedere Salernitana-Schalke 04 in diretta

L’amichevole Salernitana-Schalke 04, prevista per il 13 luglio 2022 a Worgl e valida come amichevole pre-campionato, non sarà trasmessa in diretta tv né in chiaro né a pagamento su alcuna rete televisiva. Sarà però possibile guardare l’amichevole in programma in Austria su One Football in streaming in pay-per-view, utilizzando l’app del servizio. Altrimenti sul canale Youtube della società tedesca.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Fiorillo; Motoc, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, M. Coulibaly, Jaroszynski; Ribery, Simy.

SCHALKE 04 (4-4-2): Fahrmann; Brunner, Kaminski, Bulter, Ouwejan; Drexler, Latza, Palsson, Lee Dong-Gyeong; Mohr, Polter.