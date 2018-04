Salisburgo-Lazio streaming-diretta tv, dove vederla

SALISBURGO (AUSTRIA) – Salisburgo-Lazio, orario 21.05, è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE).

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Salisburgo-Lazio, partita valida come ritorno dei quarti di finale di Europa League, l’andata è terminata sul punteggio di 4-2 per la Lazio, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, precisamente su Sky Calcio 1 e Sky Sport 1, mentre su TV8 verrà trasmessa in diretta tv in chiaro insieme alle altre tre gare previste in Diretta Europa League.

In ogni caso il match potrà essere visto in streaming su Sky Go grazie a tablet, smartphone e laptop.

Inzaghi: “Roma è un esempio da seguire”

“La Roma è un esempio da seguire? Senz’altro, ieri sera sono stati bravissimi, ma loro sono un passo avanti a noi, perché la semifinale dobbiamo ancora centrarla. Ma vogliamo riuscirci, con tutte le nostre forze, anche se sappiamo di avere di fronte un avversario difficile”.

Così Simone Inzaghi alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale d’Europa sul campo del Salisburgo. All’andata è finita 4-2 per la Lazio “e vuol dire che abbiamo fatto bene: siamo a 90 minuti dalla semifinale e cercheremo di mettercela tutta”. “La Roma testimonia il fatto – aggiunge il tecnico – che nelle sfide di coppa devi far bene nell’arco dei 180′”.

Le probabili formazioni

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Schlager, Wolf; Dabbur, Hwang.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.