SALISBURGO (AUSTRIA) – Il fischio d’inizio di Salisburgo-Marsiglia, partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, è fissato per le ore 21.05.

La gara di andata è terminata sul punteggio di due a zero per il Marsiglia dell’ex Roma Rudi Garcia.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Salisburgo-Marsiglia sarà visibile in diretta tv soltanto su Sky, in particolare ai canali Sky Calcio 2 e Sky Sport 3. In diretta streaming, la gara sarà trasmessa su Sky Go, attraverso tablet, smartphone e pc, per gli abbonati. Tv8 trasmetterà invece la Diretta Goal della gara di Salisburgo e di Atletico Madrid-Arsenal.

PROBABILI FORMAZIONI

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassekou, Berisha; Yabo; Dabour, Hwang.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.