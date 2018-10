MILANO – “Derby perso dalla coppia Donnarumma-Gattuso. Quando non giochi per vincere, hai già perso”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tifoso rossonero, dopo Inter-Milan.

Il derby di Milano è stato deciso da un gol segnato da Mauro Icardi al 92′. Il centravanti dell’Inter ha segnato di testa grazie a un bel cross di Matias Vecino ma soprattutto all’uscita a farfalle di Donnarumma.

