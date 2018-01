MILANO – Un giocatore di basket è stato denunciato per aver insultato una disabile per un parcheggio…riservato ai disabili. Lui è Samardo Samuels, giamaicano, ex cestista dell’Olimpia Milano e anche un passato in Nba.

Dicembre 2017. Siamo in viale Jenner, a Milano. Una donna torna a casa in auto e vuole parcheggiare sul posto disabili che le è stato assegnato per il suo handicap. Ma sul posto c’è una Porsche: la donna lampeggia e l’uomo a bordo della Porsche scende dalla macchina e si avvicina minaccioso all’auto della donna. Secondo l’accusa Samuels (che oggi gioca in Serbia, nel Partizan Belgrado) avrebbe inveito in inglese contro la donna e avrebbe anche sbattuto le mani sul cofano.

Morale della favola: la donna chiama il marito che scende di casa e scatta una foto alla Porsche che nel frattempo stava andando via. Per questo gli investigatori sono stati in grado di risalire a Samuels.

Nicola Palma su Il Giorno spiega l’importanza di quella foto: