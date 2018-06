MOSCA – Che figuraccia. Al termine della prestazione flop dell’Argentina contro l’Islanda, Sampaoli ha tentato la fuga verso gli spogliatoi ma è stato bloccato dagli avversari che lo hanno richiamato all’ordine. Secondo il fair play previsto dal cerimoniale Fifa, al termine della gara i due allenatori dovrebbero salutarsi e sarebbe carino salutare anche i calciatori avversari. Evidentemente Sampaoli era talmente in confusione da non esserselo ricordato. Sta di fatto che la figuraccia è Mondiale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Sampaoli tenta la fuga ma viene bloccato

Il tecnico dell’#Argentina #Sampaoli prova ad uscire subito dal campo dopo il suo pessimo debutto mondiale, ma non trova un varco libero e si trova costretto a salutare gli islandesi. 👎#nondiapositive #ArgentinaIslanda #Mondiali2018 pic.twitter.com/P7Sfqe6ffF — nonleggerlo (@nonleggerlo) 16 giugno 2018



CLICCA QUI per il tabellone completo dei Mondiali.

Tutti i gironi dei Mondiali: