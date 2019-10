GENOVA – La Sampdoria ha iniziato il suo campionato in maniera disastrosa. Dopo delle ottime stagioni con Giampaolo, i blucerchiati sono piombati nuovamente in zona retrocessione. Il nuovo tecnico, Eusebio Di Francesco, è già a forte rischio esonero. La squadra gioca male in attacco ed in difesa concede moltissimi gol agli avversari. La barca blucerchiata fa acqua da tutte le parti. Di seguito, un elenco con i possibili sostituti.

Rino Gattuso – L’ex allenatore del Milan è l’uomo del momento. E’ nel mirino di tutte le squadre che stanno pensando ad un cambio di tecnico perché, tra quelli liberi, è sicuramente il più appetibile. Gattuso è un allenatore dal gran temperamento, ciò che serve per risollevare le sorti di una squadra in crisi.

Ma su Gattuso, ovviamente, non c’ è solamente la Sampdoria. In un primo momento, era stato accostato alla Fiorentina, squadra che Ringhio avrebbe gradito molto, ma poi Montella è stato in grado di risollevarsi ed adesso non si parla più di un suo possibile esonero. Così a Gattuso, sono rimaste tre possibili destinazioni: Sampdoria, Genoa e Milan.

Già, per lui c’è un vero e proprio derby tra le due squadre di Genova ma, al momento, l’ipotesi più probabile è un ritorno al Milan, club che lo scorso anno ha condotto fino al quinto posto in classifica, ad un passo dalla qualificazione alla Champions League. In caso di sconfitta del Milan a Genoa, è probabile un ritorno di Ringhio a Milano, sponda rossonera. In quel caso, la Samp dovrebbe indirizzarsi altrove.

Stefano Pioli – Un altro allenatore di livello a spasso è Pioli. L’ex tecnico di Fiorentina e Lazio è l’ideale per rilanciare una squadra in crisi e darle un equilibrio tattico. Pioli potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Gattuso.

Claudio Ranieri – Il terzo profilo da accostare alla Sampdoria è l’ex tecnico della Roma. Ranieri è considerato un “aggiustatore” di successo, potrebbe ripartire da una piazza come Genova per ridare una dignità, ed anche un senso tattico, alla Sampdoria. Accetterebbe questa sfida con entusiasmo.