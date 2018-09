Sampdoria-Fiorentina streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

GENOVA – Sampdoria-Fiorentina si giocherà mercoledì 19 settembre 2018: appuntamento alle 19.00, allo stadio “Luigi Ferraris Marassi” di Genova.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-FIORENTINA IN TV E STREAMING.

Sampdoria-Fiorentina sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 258); in diretta streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

“Mi auguro ci siano più tifosi del solito”. E’ l’appello dell’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista del match casalingo di domani contro la Fiorentina, recupero della partita rinviata alla prima giornata dopo il crollo di Ponte Morandi, a Genova. La sfida è accompagnata dalle proteste dei tifosi blucerchiati che avevano detto no all’originario orario delle 17 e hanno manifestato la volontà di disertare la gradinata Sud, cuore del tifo, anche dopo la decisione di posticipare l’inizio della partita alle 19.

“So che ci sono dei problemi che nascono però da lontano – ha detto oggi Giampaolo -. Quando si è verificata la tragedia avrebbero dovuto fermarsi tutti e oggi non sarebbe stata la prima data utile per recuperare tutta la prima giornata: non sono un capo popolo da poter dire venite tutti allo stadio, ma me lo auguro. Rispetto le posizioni di tutti, ma la Sampdoria ha bisogno del pubblico”. Sulla partita, il tecnico ha spiegato che “gli esami di maturità non finiscono mai, terminano solo a fine campionato quando hai centrato l’obiettivo. Non c’è mai nulla di acquisito, bisogna vivere alla giornata”.

“Tutte le squadre, hanno qualità. Dobbiamo affrontare al massimo questa sfida, veniamo da una prestazione discreta, ma non ottima. la Samp sta bene, viene da due vittorie di fila, importanti, con otto gol fatti. Dovremo offrire una grande prestazione. Abbiamo analizzato il ko di sabato a Napoli e pensiamo alla Samp”.

Lo dice l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della partita di Marassi (recupero della prima giornata non giocata per la tragedia del crollo del Ponte Morandi), sottolineando le difficoltà che la propria squadra troverà contro la Sampdoria di Giampaolo.

“Lui è un ottimo allenatore, ma nello scorso campionato sono comunque arrivati dietro, dobbiamo fare la stessa cosa quest’anno – ha ripreso il tecnico viola -. Lafont? Oggi Alban ha fatto il primo allenamento ma, contro la Samp, dovrebbe giocare Dragowski. Riguardo al recupero di domani, Pioli dice che la partita non doveva essere giocata adesso. “Il calcio doveva fermarsi, in questo turno infrasettimanale. La prossima settimana rigiochiamo, sia noi che la Samp siamo penalizzati. Il calcio ha perso un’occasione”.

LEGGI ANCHE:

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.