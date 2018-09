GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Sampdoria-Inter 0-0. Partita valida come anticipo del sabato della quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Subito Sampdoria. Ottimo cross di Ramirez al 1′ con la rovesciata centrale di Quagliarella che è stata bloccata da Samir Handanovic. 11′, tiro dalla distanza di Praet con palla fuori di un soffio. Al 15′, iniziativa di Fabio Quagliarella che viene disinnescata da una uscita bassa di Samir Handanovic. Vecino sfiora il gol al 32′ e al 37′, i suoi colpi di testa sono usciti di un soffio. Al 43′, il var ha annullato un gol a Radja Nainggolan perché l’azione dell’Inter è stata viziata da un fuorigioco di partenza. Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All.Giampaolo

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Candreva; Icardi. All.Spalletti

Gli highlights di Sampdoria-Inter

Var annulla gol a Radja Nainggolan

