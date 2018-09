GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – La partita Sampdoria-Inter si giocherà sabato 22 settembre alle ore 20.30, presso lo stadio Ferraris di Genova.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-INTER IN TV E STREAMING.

Sampdoria-Inter sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Dazn permette agli abbonati di vedere la partita esclusivamente in diretta streaming su pc, tablet, cellulari e smart tv.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszyński, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Caprari; Defrel, Quagliarella.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Miranda; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi.

Luciano Spalletti vuole sfruttare l’euforia per la vittoria in Champions League per rimettersi in corsa anche in campionato. L’Inter ha bisogno di una vittoria dopo il passo falso interno contro il Parma (0-1 con gol di Dimarco). Spalletti vuole tentare il colpaccio a Marassi puntando su Icardi centravanti con Nainggolan e Perisic alle sue spalle. Dovrebbero partire dalla panchina Keita Balde e Politano.

La Sampdoria è reduce da una buona prestazione nel recupero di Serie A contro la Fiorentina. Giampaolo dovrebbe dare fiducia al tridente composto da Caprari (nella posizione di mezzapunta), Fabio Quagliarella e Greg Defrel. Tra i pali dovrebbe essere confermato il giovane Audero dopo l’ottima prestazione contro la Fiorentina.

