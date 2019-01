GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS – Coppa Italia, ottavi di finale. Sampdoria-Milan 0-2, gol: Cutrone 102′ e 108′.

Milan batte Sampdoria 2-0 nella partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, disputata all’Olimpico. Nei quarti, i rossoneri affronteranno la vincente di Napoli-Sassuolo. Decisiva la doppietta di Cutrone nei tempi supplementari.

Gattuso ha saputo cambiare il volto alla partita inserendo in campo Cutrone al 91′, posto di Castillejo, e Conti al 99′, al posto di Abate. Il primo ha segnato la doppietta decisiva dimostrandosi un predestinato, il secondo ha disputato una ottima prestazione con l’assist per il primo gol di Cutrone.

¡Final! Cutrone clasifica al Milán a cuartos de final.

Sampdoria 0-2 AC Milán #CoppaItalia 🇮🇹 #COSFC pic.twitter.com/nplfd3U83q — Cable Onda Sports (@COS_Sports) 12 gennaio 2019

108′ Doppietta di Cutrone. L’attaccante del Milan segna ancora al volo ma questa volta con il destro.

102′ Milan in vantaggio. Cross di Conti dalla destra e sinistro vincente, al volo, di Cutrone. Il giovane attaccante rossonero è subentrato a Paqueta

¡GOLAAAZOOOO!🔥 Cutrone adelanta al Milán ¡Celebran los Rossoneri! 🙌🏻

Sampdoria 0-1 AC Milán #CoppaItalia 🇮🇹 #COSFC pic.twitter.com/nkVnIpj95t — Cable Onda Sports (@COS_Sports) 12 gennaio 2019

75′ Gol annullato al Milan. Higuain ha insaccato in rete dopo un tocco di Zapata ma era in fuorigioco. Decisione giusta da parte dell’arbitro

Primo tempo. La prima frazione di gioco si è chiusa sul punteggio di zero a zero. Esordio dal primo minuto per Paquetà. Il calciatore brasiliano ha evidenziato un’ottima tecnica individuale ma deve ancora trovare l’intesa con i compagni di squadra. Le uniche due occasioni da gol per la Sampdoria sono state create da Ramirez. In entrambe le circostanze, Reina non si è fatto sorprendere. Il Milan è andato vicinissimo al gol al 43′ con l’occasione da rete più importante del primo tempo. Higuain ha calciato a botta sicura ma il suo diagonale è uscito di un soffio.

Inizia Sampdoria-Milan, esordio da titolare per Paquetà.

¡Sintoniza! Seguimos con la #CoppaItalia 🇮🇹

Sampdoria 🆚 AC Milán

En vivo por COSFC 📺 pic.twitter.com/bhTwnnV8zW — Cable Onda Sports (@COS_Sports) 12 gennaio 2019

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA: Rafael; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Belec, Viera, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Regini, Júnior, Ferrari, Defrel, Rolando, Kovwnacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

MILAN: Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Musacchio, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

